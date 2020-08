Terrorismezaak: heeft advocaat Hardi N. antwoord op gelikte multimediashow van justitie?

Verslaggever Silvan Schoonhoven doet verslag vanuit de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Volg het hieronder via Twitter.

Justitie eiste op 19 juni een celstraf van 18 jaar tegen de hoofdverdachte Hardi N., de leider van de groep. Aan advocaat Serge Weening vandaag de taak om aan te tonen dat de in Irak geboren 36-jarige Arnhemmer niet het brein was achter een terroristische organisatie die met Kalasjnikovs, handgranaten en een autobom dood en verderf wilde zaaien op een festival in Nederland, maar dat hij is uitgelokt door een politie-infiltrant.

Lastig pleidooi

Dat wordt een lastig pleidooi, zeker na de vijfenhalf uur durende lawine van beeld- en geluidmateriaal die het OM in juni over de rechters uitstortte. Niet eerder werd in de rechtszaal zoveel heimelijk opgenomen audio- en videomateriaal getoond in een strafzaak. Justitie gebruikte de beelden om te onderstrepen hoe hard het bewijs is tegen de terroristische cel. Uit de beelden en afgetapte gesprekken rees het beeld dat de groep actief naar wapens zocht en vervuld was van het verlangen om ongelovigen te doden en zelf als martelaar het paradijs te betreden. De heimelijk geschoten beelden lieten weinig ruimte voor twijfel. „In de meeste gebouwen kun je wel binnendringen”, zeggen de mannen tegen elkaar. „En dan schiet je als een gek, de mensen vijf of tien meter voor je. En dan gooi je de granaten.”

Weening bepleit vandaag echter dat Hardi is uitgelokt, opgehitst en in de val gelokt. Eerst zou hij door agenten van de AIVD zijn bewerkt via internet. Hardi N. zelf zei tijdens een vorige zitting dat hij door hen is ‘gehersenspoeld’. Dat moet blijken uit chatconversaties op een telefoon, maar die is bij justitie zoekgemaakt. De AIVD’ers zouden Hardi in de armen hebben gedreven van een politie-infiltrant, die zich voordeed als keiharde jihadist met veel contacten. De infiltrant beloofde Hardi wapens en adviezen, maar volgens Weening ging hij daarbij zijn boekje te buiten. De infiltrant zou hem hebben opgehitst om een groep gelijkgestemden bij elkaar te krijgen en hij zou hebben aangedrongen om de plannenmakerij door te zetten op momenten dat Hardi zelf wilde afhaken.

De Arnhemse terreurcel werd met behulp van infiltranten opgerold (Archieffoto) Ⓒ EPA

De politie liet de val op 27 september 2018 dichtklappen toen de verdachten van de infiltrant onklaar gemaakte wapens in handen kregen. Dat gebeurde in een vakantiehuisje in Weert. Ze zijn zichtbaar opgetogen vanwege de Glock-pistolen, Kalashnikov-aanvalsgeweren en bomvesten. De mannen kussen de wapens en geven elkaar hi-fives en een van hen, Morat M. noemt ze ’zijn sleutel tot het paradijs’. Hij trekt een bomvest aan, kijkt omhoog en spreekt gelukzalig over de maagden in het paradijs. Als de mannen later achterin een busje wegrijden van het park, rijdt de politie hen klem. Waïl el-A. probeert dan nog te schieten op het arrestatieteam, maar het pistool werkt niet. Volgens zijn advocaat wist El-A. toen al dat het wapen onklaar was gemaakt maar wilde hij de politie angst aanjagen, hopend op een politiekogel die hem martelaar zou maken. Voor justitie is de schietpoging echter het ‘uitroepteken op het dossier’.