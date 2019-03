Herovering van de Spaanse Polder

Met zo’n 300 hectare is de Spaanse Polder een van de grootste aaneengesloten bedrijventerreinen van Europa. Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb was de ’overheid hier tot voor kort afwezig’. Pas vijf jaar geleden begonnen de gemeenten Rotterdam en Schiedam met de aanpak van het terrein.

Stadsmarinier Rien van der Steenoven rijdt ons rond op het terrein. Pal tegenover het imposante gebouw waarin zeevishandel Schmidt zit een kleine loods. „Hier werd vorig jaar 3600 kilo hasj gevonden na een tip. Je ziet het contrast: hier de drugs en even verderop het prachtige bedrijf van Schmidt.”

In het afgelopen jaar besloten Rotterdam en Schiedam om schimmige autoverhuurbedrijven aan te pakken. Het zijn bedrijfjes die snelle wagens leveren voor criminele organisaties, verborgen ruimtes bouwen in wagens voor de smokkel van geld of drugs of simpelweg alleen maar bestaan om geld wit te wassen.

Na de invoer van een vergunningplicht voor achttien bedrijfjes die stonden ingeschreven, vroegen slechts tien een vergunning aan. De bedrijven en eigenaren worden nu met de Wet Bibob op integriteit getoetst. Alleen voor bonafide ondernemers is plek op het terrein.

Als Van der Steenoven op het terrein rondrijdt, wordt een woud aan schimmige zaakjes zichtbaar. De vele hofjes met kleine straatjes en hoeken lenen zich uitstekend voor de vestiging van foute bedrijfjes. Ook vanwege de lage huren hebben de pandjes een aanzuigende werking op malafide ondernemers. „Zodra je een hofje in rijdt, weten ze aan het einde van het hofje dat we eraan komen.”

De gemeente sluit bedrijfspanden waarin drugs worden aangetroffen en helpt goedwillende ondernemers, zoals Mostert Cars van de zussen Mostert. Het autobedrijf zat in een lelijke hoek van een straat op het terrein, maar de gemeente bemiddelde bij de verhuizing naar een leegstaand, beter pand. „De eigenaar van het leegstaande pand was blij en het autobedrijf ook.”

Heroïne

Bij een groente- en fruitbedrijf voerden politie en gemeente vorig jaar een controle uit. Tijdens de controle gooiden mensen pakketten met heroïne naar buiten. Van der Steenoven: „Overal in het pand lag heroïnepoeder.” Het pand is verkocht aan een projectontwikkelaar.