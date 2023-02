’Demonstreren mag maar het intimideren van politici moet stoppen’ Kaag met fakkels ontvangen in Twente: ’Schokkend wangedrag’

Amsterdam - Dat D66-leider Sigrid Kaag bij een bezoek aan het Twentse Diepenheim is ontvangen met brandende fakkels, heeft felle reacties vanuit de politiek opgeleverd. Op sociale media is te zien hoe ze in discussie gaat met de demonstranten. Premier Mark Rutte noemt het „onacceptabel” dat Sigrid Kaag zondag bij een campagnebezoek is opgewacht met fakkels. „Politici moeten vrijuit hun werk kunnen doen. Demonstreren mag maar het intimideren van politici moet stoppen”, schrijft hij op Twitter. „Als je het niet eens bent met elkaar ga je normaal het gesprek aan.”