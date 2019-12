Kolf van vuurwapen zichtbaar nadat tweetal op hek botst

De vrouw had bij het ongeluk geen letsel opgelopen, zo constateerde het ambulancepersoneel ter plekke. Volgens de politie sprong wel iets anders in het oog: de kolf van een vuurwapen kwam tevoorschijn uit de bijrijdersportier.

Het vuurwapen werd onderzocht en bleek nep te zijn, maar was niet van echt te onderscheiden. Het voorwerp is in beslag genomen.

Het tweetal is aangehouden en moest ee nverklaring afleggen over het vuurwapen. De vrouw mocht na het afleggen van een verklaring weer weg omdat ze zwanger is. zo schrijft de politie in een verklaring.

Aan de hand van een blaastest en drugstest is vastgesteld dat er geen alcohol of drugs in het spel waren. De schade aan de auto en het hek was aanzienlijk.