Amsterdam - Voor de zonaanbidders leek het er even op dat er geen licht aan het eind van de tunnel was: regen, regen, regen. Maar: er is mooi lenteweer op komst. Volgens Weeronline hebben we nog enkele regenachtige en winderige dagen voor de boeg, maar dan zal vanaf zondag de temperatuur gaan stijgen.