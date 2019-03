Venezuela heeft na week weer stroom

Vorige week donderdag viel de stroom uit in grote delen van het land en in de hoofdstad Caracas. De voornaamste oorzaak was een defect in de cruciale waterkrachtcentrale Simón Bolívar, in het oosten van het land, die 80 procent van de elektriciteit in het land levert.

Tegenstanders van de regering wijten de storing aan mismanagement en slecht onderhoud. De regering van Nicolás Maduro zegt dat een cyberaanval vanuit de VS de oorzaak was.

Volgens minister Rodríguez zijn er alleen nog problemen in twee dorpen bij Caracas.