Deense politie zoekt Nederlander (24) voor brute marteling in Kopenhagen

„Een 25-jarige man is op zondag 15 mei 2022 in een appartement in Silkegade in Kopenhagen het slachtoffer geworden van een brute mishandeling”, schrijft de Deense politie op haar website. De details van de mishandeling zijn ronduit schokkend. Zo is de wang van het slachtoffer opengereten en is zijn linkeroor afgesneden.

Voor het plegen van het delict worden twee mensen verdacht. Een van de twee vermeende daders is een 20-jarige man, die dinsdagavond door de politie van Kopenhagen is ingerekend. De andere voortvluchtige verdachte is de Nederlander Yahye Mohamed O. (24). De Deense politie denkt dat O. inmiddels het land heeft verlaten en zich begeeft in Zweden, Noorwegen, Duitsland of Engeland.

Omdat O. de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt ook niet uitgesloten dat hij zich weer in ons land begeeft. De politie van Kopenhagen bevestigt aan De Telegraaf dan ook nauw samen te werken met de Nederlandse politie. Eveneens is er inmiddels een internationaal arrestatiebevel voor de Nederlander afgevaardigd.

Omdat de mishandeling bijzonder gewelddadig was, roept de Deense politie eenieder die iets weet over O. zich te melden. „We werken samen met onze internationale collega’s, maar kunnen de hulp van het publiek goed gebruiken om de dader te vinden”, schrijft de politie-eenheid van Kopenhagen. Toch waarschuwt de politie O. niet zelf te benaderen. „De verdachte wordt als gevaarlijk beschouwd, dus schakel de politie in als je hem signaleert.”

Op foto’s is te zien dat de verdachte zowel een witte sneaker als een slipper draagt.

Foto’s

De Deense politie heeft ook foto’s van de Nederlandse verdachte gepubliceerd. Daarop is te zien hoe O. met twee zwarte tassen over straat loopt. De Nederlander heeft een donkere huidskleur, een baard en zwarte krullen. Hij is gehuld in een zwarte jas met grijs joggingpak en draagt uiterst opmerkelijk schoeisel. Aan één voet steekt een witte sneaker, aan de andere een slipper.

Wat de relatie is tussen de verdachten en het slachtoffer is niet bekend. Ook is onbekend hoe het slachtoffer het na het brute geweldsmisdrijf maakt en of men zijn oor heeft kunnen redden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat O. in ieder geval niet om consulaire hulp heeft gevraagd. „Maar dat is in zijn geval ook niet erg gebruikelijk”, zegt een woordvoerder.