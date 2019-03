Man afgeslacht in vakantiehuisje Ardennen

Hij was vastgebonden, geslagen en had brandwonden. De drie andere huurders waren gevlucht.

De vier mannen uit Genk, allemaal vijftigers, zaten sinds dinsdag in het huisje. Hij wilde ze die dag welkom heten, maar er was niemand aanwezig, schrijft Het Nieuwsblad. Woensdag deed hij de deur zelf open en deed een lugubere ontdekking.

Op de grond lag de overleden man, vastgebonden en met duidelijke sporen van geweld op zijn lichaam.

Volgens de krant La Dernière Heure hebben buurtbewoners een onbekende kale man met een sikje dinsdagnamiddag nog zien wandelen met een Duitse herder. Of hij iets te maken heeft met de zaak, is niet duidelijk. Volgens buurtbewoners gaat het om een ’beestachtige moord’.

Het huurhuisje biedt plaats aan zes mensen en is gelegen op een heuvel, waardoor de huurders een panoramisch zicht van 45 kilometer over de regio hebben. Het kijkt uit over de dorpjes en bossen van de Famenne.