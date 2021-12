14-jarige omgekomen door politiekogel in kledingzaak Los Angeles

LOS ANGELES - Een 14-jarig meisje is donderdag om het leven gekomen in een kledingzaak in Los Angeles, nadat politieagenten het vuur hadden geopend op een verdachte man, die eveneens fataal getroffen werd. Het meisje zat volgens The Los Angeles Times verstopt in een kleedkamer, waar ze door de muur heen werd geraakt door de kogels. Naast de twee dodelijke slachtoffers, raakte een vrouw gewond bij het incident. De aard van haar verwondingen zijn onduidelijk.