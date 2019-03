Vader met AK-47 naar school nadat zoon huilend opbelde

„Terwijl Freeman met zijn zoon aan de telefoon sprak, werd de jongen door een volwassene gegrepen en vloog de telefoon door de vlucht. Iemand hing kort daarna de telefoon op,” zo luidt de verklaring van de vader volgens het politierapport.

De man besloot naar de school te komen en bedreigde leraren met de dood. De school werd ontruimd, zo schrijft ABC News.

De 27-jarige Christopher Freeman werd rond 16.00 uur (lokale tijd) gearresteerd bij Bear Lakes Middle School in West Palm Beach. Freeman, die op dat moment in een rolstoel zat, zou tegen medewerkers hebben gezegd dat zij allemaal zouden sterven als hij niet met zijn zoon mocht praten.

’Misverstand’

De 27-jarige Amerikaan zegt het wapen een jaar geleden te hebben gekocht van een vriend. Hij zou de AK-47 elke dag met zich meedragen om zich veiliger te voelen. Volgens de verklaring die maandag is afgelegd, was de man ’vergeten’ dat hij het wapen die dag ook bij zich droeg. Ook wist hij niet dat het tegen de schoolregels was om het wapen mee te brengen. Zijn advocaat Jack Fleischman zegt: „Het was meer een misverstand dan een misdaad. Hij had niet de intentie om iemand te verwonden.”

Freeman is aangeklaagd voor het bezit van een vuurwapen in een school, zware mishandeling en het verstoren van de vrede.