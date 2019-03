Te luid pratende beller doodgeslagen

De 45-jarige Tilman Bitsoie was direct bewusteloos en overleed kort daarop in het ziekenhuis. Ross Letham was nog gevlucht, maar kon later worden aangehouden.

Letham had de luidruchtige beller al eerder gewaarschuwd. Bitsoie stond toen in de hal van het Town Suites motel. Kort daarop ging hij met het duidelijk hoorbare gesprek verder in de tuin. Ross stormde toen naar buiten, waarschuwde hem nog een keer en viel hem daarna aan.

De Amerikaan blijkt een omvangrijk strafblad te hebben. Hij sloeg de beller dood op het moment dat hij voorwaardelijk vrij was.