Advocaat: geen bewijs voor moorden Holleeder

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Holleeder als mede-opdrachtgever voor de moorden. Justitie meent dat hij deel uitmaakte van een driemanschap met Dino Soerel en wijlen Stanley Hillis, dat in de Amsterdamse onderwereld jarenlang over leven en dood zou hebben beschikt.

Maar volgens Janssen gaat de informatie over dit driemanschap „op geen enkel moment verder dan verhalen die in het milieu de ronde deden.” Dat is zelfs bevestigd door kroongetuige Fred R., benadrukte hij. R. regelde de moord op Van der Bijl en liep tijdens het grote liquidatieproces Passage over naar justitie, waar hij Soerel erbij lapte als opdrachtgever. Soerel kreeg in 2017 levenslang.

Janssen zei aan de hand van een historische schets van de situatie in de Amsterdamse onderwereld dat het OM „veel omwegen en tussenpersonen” nodig heeft gehad om de moorden op Mieremet, Houtman en Van der Bijl aan Holleeder te linken, met verklaringen „waarin de ene ongefundeerde beschuldiging de andere opvolgt.” Ook heeft het OM de ogen gesloten voor alternatieve scenario’s, terwijl de slachtoffers volgens hem juist veel gevaar hadden te duchten uit andere hoeken.

Zo maakte Mieremet gedurende zijn criminele loopbaan veel vijanden, die tot op het laatst rekeningen met hem hadden te vereffenen. Over Houtman is volgens Janssen naar voren gekomen dat hij betrokken was bij een ruzie tussen Turkse drugscriminelen. En Van der Bijl was kort voor zijn dood verdachte in een drugszaak. Hij zou door opdrachtgevers mede verantwoordelijk zijn gehouden voor de verdwijning van 40.000 kilo hasj.

Janssen sluit vrijdag het pleidooi af. Dan komen onder meer de moorden op Willem Endstra (2004) en de fatale aanslag op Cor van Hout (2003) aan de orde, waarbij ook diens relatie Robert ter Haak het leven liet. Daarnaast gaat Janssen in op de beschuldiging dat Holleeder deel heeft uitgemaakt van het driemanschap.