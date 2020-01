Nederlanders uit Wuhan 14 dagen in quarantaine

Nederlanders die binnenkort uit Wuhan gehaald worden, moeten veertien dagen in quarantaine. Ⓒ HH

DEN HAAG - Nederlanders die worden teruggehaald uit de Chinese stad Wuhan moeten bij terugkomst veertien dagen in quarantaine. Waar ze in afzondering gaan, wordt van geval tot geval bekeken. Dat hoeft niet per se in een ziekenhuis, zei minister Bruno Bruins vrijdag.