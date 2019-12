Het aftellen is begonnen, het jaar 2019 nadert het einde. In de laatste dagen van dit jaar lichten we een aantal van onze verhalen nog een keer uit. Op maandag 14 oktober werd in een boerderij in Ruinerwold een gezin aangetroffen. Tien dagen na de vondst van het spookgezin onthulde De Telegraaf het huiveringwekkende lesmateriaal van de ’spookvader’.