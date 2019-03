NAVO-chef roept op tot meer defensieuitgaven

Nederland bleef met 10,7 miljard euro steken op 1,35 procent en Duitsland op 1,23 procent. De uitgaven van Italië stagneerden op 1,15 procent. België, Spanje en Luxemburg zaten onder de 1 procent.

De 29 NAVO-landen hebben een doelstelling van 2 procent in 2024. Op een top in Brussel spraken de regeringsleiders na druk van president Trump af dit doel met „hernieuwde urgentie” na te streven. Volgens Stoltenberg hebben de meeste bondgenoten hiervoor geloofwaardige plannen ingediend. „We bewegen in de goede richting.”