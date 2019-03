Grapperhaus: ’Info delen over criminelen moet makkelijker worden’

„Ik ken de wens van burgemeesters en de heer Aboutaleb en ik hebben daar dezelfde gedachte over.” De CDA-bewindsman wacht advies van de Raad van State af, om te zorgen dat gegevens delen niet in strijd is met wetgeving. „Er kan nog zoveel worden gewonnen met uitwisseling van informatie. Het mag alleen geen inbreuk maken op de privacy, dan gaan misdadigers zich beroepen op fouten.”

Nog dit voorjaar zegt Grapperhaus met een voorstel te komen. „Om het op z’n Rotterdams te zeggen: geen woorden maar daden. Het is alleen een ingewikkeld proces, je moet een goede rechtvaardiging hebben.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb trok vandaag in De Telegraaf aan de bel over hinderlijke privacywetgeving. Een burgemeester mag niet eens een collega-bestuurder informeren over de komst van een gevaarlijke crimineel, vertelt hij. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Privacyrechten zijn versterkt en uitgebreid. Angst voor torenhoge boetes en onbekendheid met de nieuwe regelwetgeving lijkt overheden te verlammen.

Winkeltjes gecontroleerd

Aboutaleb wilde onlangs de burgemeester van Nissewaard waarschuwen voor een criminele ondernemer die de stad was uitgewerkt en daar neerstreek. Het ging om de eigenaar van meerdere bedrijfjes op een plein in Rotterdam-West. Na zorgwekkende signalen over de zaken liet Aboutaleb in maart vorig jaar de winkeltjes controleren. Er werden toen wapens gevonden, waarna de burgemeester de winkels liet sluiten. „Ik wilde de burgemeester informeren dat de ondernemer inmiddels daar actief was, maar dat mag dus niet. Het is bijzonder dat we die informatie niet kunnen uitwisselen.”