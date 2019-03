Parijs vreest vervuiling kust bij Rochelle na schipbreuk

De olievlek op zee is het gevolg van de ondergang van het grote Italiaanse containerschip Grande America. Het schip vloog met 365 containers aan boord in brand en zonk dinsdag. Van de containers waren er 45 beladen met gevaarlijke stoffen. De Rugy zei dat die stoffen waarschijnlijk al zijn verbrand, maar er zijn wel containers in zee terechtgekomen. De brand aan boord duurde twee dagen.

De olievlek is waarschijnlijk afkomstig van de brandstof van de Grande America en is 10 kilometer lang en 1 kilometer breed. De bestrijding van de vervuiling wordt donderdag gehinderd door slecht weer.