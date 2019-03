Elf procent minder asielaanvragen in EU

De aantallen zijn vergelijkbaar met 2014. In 2015 waren er het er meer dan 1,26 miljoen, een record.

In Nederland vroegen vorig jaar volgens Eurostat 20.465 mensen voor het eerst asiel aan, een stijging van 27 procent. De cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) liggen wat hoger, vanwege een andere definitie. De IND meldde vorige maand dat er in 2018 26.816 nieuwkomers asiel aanvroegen in Nederland.

De meeste aanvragen waren in Duitsland. De 161.900 nieuwe asielaanvragen bij de oosterburen komen neer op 28 procent van het totaal. Frankrijk staat op de tweede plek met 19 procent van de aanvragen.