Hennepkwekerijen moeten beter aangepakt

Volgens een schatting van de netbeheerders zijn er ongeveer 30.000 hennepkwekerijen in Nederland, die samen elk jaar bijna een miljard kilowattuur elektriciteit afnemen zonder daarvoor te betalen. „Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken”, aldus de brancheorganisatie, die erop wijst dat de overheid hierdoor rond de 135 miljoen euro aan belastinginkomsten niet krijgt. De netbeheerders lopen zo 60 miljoen euro mis.

In 2018 sloten netbeheerders de stroom af bij bijna 2600 hennepkwekerijen, die voor 6 miljoen euro elektriciteit hadden gestolen, becijferde Netbeheer Nederland.