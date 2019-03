Militair aangeklaagd voor ’Bloody Sunday’

De zaak draait om rellen in Londonderry of Derry, zoals die plaats door Ierse republikeinen wordt genoemd, waarbij leden van een parachutistenregiment het vuur openden op demonstranten. Daarbij kwamen veertien mensen om het leven. Het was zondag en de dag is berucht als ’Bloody Sunday’ (Bloedige Zondag). De zaak zou nu pas voorkomen, omdat het onderzoek zo lang duurde, of om politieke redenen, volgens Britse media. Het Britse ministerie van Defensie steunt de beklaagde en vindt de vervolging onterecht.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik