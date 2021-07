Gezondheidsraad: Stel Moderna-vaccin ook beschikbaar voor 12- tot en met 17-jarigen

Premium Buitenland

Ongevaccineerde coronapatiënten in Alabama smeken om vaccin als het al te laat is

Jonge, ongevaccineerde corona-patiënten smeken haar om het vaccin als ze in het ziekenhuis terechtkomen, maar dan is het al te laat. Dat zegt Brytney Cobia. Zij is dokter in de staat met de laagste vaccinatiegraad van Amerika: Alabama. Op dit moment slaat de deltavariant daar hard toe en in andere s...