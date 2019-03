’Franky Boy’ kwam van legendarische maffiafamilie

ROME - Met de moord op Francesco Calì is voor het eerst sinds meer dan 33 jaar een kopstuk van de maffia in New York doodgeschoten. Calì kwam van de Gambino-familie, één van de vijf uiterst machtige families van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia, in de VS. Al hebben de Gambino’s door arrestaties en veroordelingen in de jaren negentig en de dood van de roemruchte John Gotti in de gevangenis in 2002 veel van hun legendarische macht verloren.