’Wij zijn opgelicht met Tesla-aandelen voor 400.000 euro’

De Belgen werden opgelicht door Nederlandse ’adviseurs’ die met de noorderzon verdwenen. Herkent u dit verhaal? Neem contact met ons op. Ⓒ REUTERS

OPGLABBEEK - „Mijn erfenis is weg, het spaargeld van de kinderen ook. We hebben niks meer.” Een Belgisch stel is voor 400.000 euro opgelicht nadat ze een jaar lang werden bijgestaan door de Nederlandse ’beleggingsadviseurs’ Dennis en Linda, die hen in de veronderstelling lieten dat ze Tesla-aandelen hadden.