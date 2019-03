Wind kan verkeer hinderen, kering Kampen dicht

De opblaasbare kering bij Kampen sluit het Zwarte Meer af van het Ketelmeer, zodat het achterland droog blijft. De scheepvaart over het Ramsdiep blijft gestremd zolang de kering is opgeblazen, waarschijnlijk tot vrijdagochtend 9.00 uur.

In Zeeland is de Oosterscheldekering vanwege de harde wind gesloten voor vrachtverkeer en auto’s met aanhangers. Hetzelfde geldt voor de N307 over de Markerwaarddijk, tussen Lelystad en Enkhuizen. Op de N244 bij Purmerend is vrachtwagen van de weg geraakt. De aanhanger van het voertuig kwam overdwars op de weg te liggen.

Vliegverkeer

Luchthaven Schiphol waarschuwt voor vertragingen en annuleringen als gevolg van het onstuimige weer. Om hoeveel vluchten het precies gaat, moet nog blijken.

Vanwege de zware windstoten, oplopend tot 90 kilometer per uur, heeft het KNMI voor het hele land code geel afgekondigd. Dat is de laagste waarschuwingscategorie.