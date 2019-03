Accijnsverhoging niet van de baan

Automobilisten blijven in onzekerheid over de prijsverhoging van brandstof. Ⓒ Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout

Den Haag - De accijnsverhoging voor benzine- en dieselrijders is nog niet van de baan. Het voorstel uit het klimaatakkoord om een extra klimaattaks van 350 euro in te voeren voor nieuwe auto’s is evenmin van tafel geveegd.