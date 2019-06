Boomrooiers poten 15 uur per dag aan na storm

,,Auto’s zijn geplet, bomen versperren wegen en liggen op huizen. Dat moet snel opgelost worden.” Ⓒ Jan-Paul Kuit

EINDHOVEN - Wie deze dagen door Eindhoven rijdt, denkt dat de stad zo’n beetje wordt afgebroken. Overal klinken kettingzagen en zijn mannen in oranje hesjes aan het werk. De Brabantse stad kreeg het tijdens de storm van dinsdagavond zo zwaar te verduren, dat boomrooierijen nog weken bezig zijn het groen in orde en vooral weer veilig te krijgen. „We werken vijftien uur per dag, zeven dagen per week en we zijn nog heel lang bezig.”