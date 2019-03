Politie pakt YouTuber op na vuurwerkfilmpjes

Volgens de politie had de man vele filmpjes gepost over het aansteken van illegaal vuurwerk. Ⓒ Twitter Politie Limburg

SITTARD - De politie heeft donderdag in een woning in Sittard een man opgepakt die niet alleen een partij illegaal vuurwerk in huis had, hij verzorgde ook een YouTubekanaal waar hij liet zien hoe je zelf illegaal vuurwerk kunt kopen en afsteken. Die filmpjes waren volgens de politie al zeker zestien miljoen keer bekeken.