Schrik om Boeing met vier straaljagers boven Amsterdam

„Er vloog in principe net een vliegtuig heel laag over, begeleid door straaljagers. Verder alles ok. Toch?”, schreef Verbaan op Twitter.

Het ging om een vliegshow ter ere van 100 jaar KLM. De Boeing vloog over Amsterdam-Noord en aan de grond opende koning Willem-Alexander, tevens KLM-piloot, de festiviteiten.

De vliegshow werd tot het laatste moment geheim gehouden, schrijft NH Nieuws, dat het spektakel live uitzond.

Aanvankelijk zouden ook een historische Fokker Four en andere oude vliegtuigen de lucht ingaan, maar dat werd afgelast vanwege het weer.