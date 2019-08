Ondanks regen tienduizenden op de been in Hongkong

HONGKONG - Tienduizenden demonstranten zijn zondag samengekomen in het Victoria Park in Hongkong. Hun voornemen is om deze demonstratie vreedzaam te laten verlopen, nadat eerdere protesten onder meer op de luchthaven waren uitgelopen op chaotische taferelen. Het regent stevig in Hongkong, de menigte ziet er daardoor uit als een zee van paraplu’s.