Slob: inspectie kreeg dreigementen over bezoek Haga

Dat zei de CU-bewindsman tijdens een debat in de Tweede Kamer over de in opspraak geraakte jihadschool.

De inspectie wilde vorige week een controle doen op de Amsterdamse school, maar pakte haar biezen. Over de reden daarvoor geeft Slob nu meer duidelijkheid. Als het inspectiebezoek zou doorgaan, zouden er ’mogelijk ordeverstoringen komen’, vertelt hij. En de bestuurder zou ’zijn mensen dan niet in de hand kunnen houden.’ Van het voorval is geen aangifte gedaan.

Onderzoek

SP’er Jasper van Dijk is geschrokken van de teksten. Hij ziet het als bedreiging. PvdA-Kamerlid Kuiken vindt dat de school naar aanleiding van het voorval gesloten had moeten worden. CDA’er Rog vindt dat op zijn minst de financiering van het lyceum stopgezet had moeten worden.

Minister Slob stelt echter dat er meer onderzoek nodig is om de school op slot te doen. Stoppen met de financiering zal de CU-bewindsman wel overwegen als de inspectie opnieuw op brute wijze wordt weggestuurd.

Vandaag is de onderwijsinspectie teruggekeerd naar de school. Dit gebeurt na een waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die meldde dat leerlingen op de islamitische school salafistisch getinte lessen krijgen en dat bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie.

Onderzoek

De inspectie deed in oktober vorig jaar ook onderzoek op de middelbare school in Nieuw-West, waar een conceptrapport uit voortkwam. Daarin kreeg de school opmerkelijk genoeg een positieve beoordeling.

De Tweede Kamer zou graag zijn dat het Cornelius Haga Lyceum zo snel mogelijk op slot gaat. Volgens het kabinet kan dat niet zomaar. Er zijn wel twee wetten in de maak die het in de toekomst makkelijker moeten maken om dit soort scholen überhaupt niet op te starten of op te doeken, maar die wetten zijn er nu nog niet.