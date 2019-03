KLM legt ’idiote’ actie met Boeing en F-16’s uit

KLM liet donderdagmiddag een Boeing 777-300 boven Noord-Holland vliegen onder begeleiding van vier F-16’s. Amsterdammers waren duidelijk geschrokken. Op sociale media vielen termen als ’oorlog’, ’kaping’ of ’aanslag’.

„Schandalig en totaal respectloos naar Amsterdam waar in het verleden een vliegtuig zich in een flat heeft geboord”, schrijft iemand op Twitter aan KLM, doelend op de Bijlmerramp. „Wat een idioten”, schrijft een ander.

Een woordvoerder van KLM bevestigt dat de ’fly-by’ bewust werd stilgehouden. „We hebben de ophef meegekregen. Het was bedoeld om de festiviteiten over 100 jaar luchtvaart luister bij te zetten. Dat was de intentie. In samenspraak met de autoriteiten hebben we besloten het voorlopig stil te houden.”

Het evenement ter ere van 100 jaar luchtvaart wordt gezamenlijk georganiseerd door KLM, GKN Fokker en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Koning Willem-Alexander nam een speciale herdenkingsmunt in ontvangst en ook minister Cora van Nieuwenhuizen was erbij.

De NLR lijkt in samenspraak met de politie te hebben besloten vooraf weinig ruchtbaarheid aan de show te geven, onder meer vanwege de aanwezigheid van de Koning bij de festiviteiten, zo heeft deze krant begrepen. De NLR was zelf niet bereikbaar voor een reactie. Een woordvoerder van de politie zoekt nog uit wat er precies is gebeurd.

Kritiek

De organisatie krijgt veel kritiek op sociale media. „Is er niemand die gezegd heeft dat het misschien niet zo’n strak plan was?”, vraagt marketeer Annemiek Bergmans‏ zich af. Een ander noemt het een ’gebrek aan besef van de luchtvaartindustrie’.