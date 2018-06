’Controle op camper faalt’

Maar niet alleen bestaat er hier een schijnveiligheid, ook is het mijns inziens zeer eenvoudig om bijvoorbeeld wapens Amerika in en uit te smokkelen. Wij hebben onze camper al viermaal naar de VS verscheept. Je hebt twee gedeelten bij een camper: de cabine en het woongedeelte. Die staan in open verbinding met elkaar, maar als je het camperdeel niet afschermt met een houten schot, dan roven ze tijdens het transport al jouw kastjes leeg. Dus gaat onze camper alleen op de boot, inclusief zo’n schot. En we hebben de sleutels van het camperdeel, inclusief de grote bergruimte onder het dwarsbed, waar vier fietsen in kunnen, nog nooit afgegeven. We hadden dus viermaal ongestoord van alles en nog wat kunnen vervoeren.

Bert Osendarp, Herten