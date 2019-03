’André van Duin een van de besten’

Anne-Marie Jung, met André van Duin: „In mijn vriendenkring zitten veel verhalenvertellers. En ook mijn eigen man kan er wat van.” Ⓒ Omroep Max

Wat past wel binnen de televisiewereld bij haar, en wat zeker niet? Anne-Marie Jung is dat momenteel ’een beetje aan het proeven’. In elk geval is Wat een verhaal meer dan geschikt, vindt de actrice en zangeres. In dit nieuwe zaterdagavondprogramma van Omroep Max stort ze zich samen met André van Duin op waargebeurde verhalen die het op elk feestje of verjaardag weer goed doen.