ALPHEN AAN DEN RIJN - Achter het flatdrama donderdagmorgen in de Ridderbuurt in Alphen aan den Rijn gaat een trieste familietragedie schuil, denken buurtbewoners. Onderaan een flat werden een man en zijn dochtertje gevonden. De man was al overleden, het meisje had de sprong overleefd. Zij is buiten levensgevaar.