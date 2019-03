Rover: ov-reiziger is de dupe

Ⓒ Hollandse Hoogte

AMERSFOORT - Rover noemt de korte werkonderbreking maandagochtend vroeg op het spoor disproportioneel. De belangenvereniging vindt dat reizigers in principe nooit de dupe mogen zijn van stakingen. „In dit geval gaat de staking niet eens over het openbaar vervoer maar over pensioenen”, aldus directeur Freek Bos.