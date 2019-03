Meevaller voor May over Brexit

Het Lagerhuis stemde met een piepkleine marge van twee stemmen (314 tegen 312 stemmen) een voorstel weg dat het parlement volgende week de kans zou geven een alternatief voor de koers van de regering uit te stippelen. Daarmee zouden May en haar regering feitelijk buitenspel komen te staan.

Eerder had het Lagerhuis een motie voor een tweede referendum met grote meerderheid verworpen. Dat wil niet zeggen dat een nieuwe volksraadpleging over Brexit van tafel is. De kans is groot dat er in een later stadium opnieuw over de kwestie gestemd zal worden. Bij de stemming van vandaag onthield een groot aantal parlementariërs van Labour zich van stemming. Bij een volgende stemronde zullen naar verwachting veel oppositieleden wel voor een nieuw referendum stemmen.

Uitstel van Artikel 50

Theresa May kreeg vandaag ook met een ruime marge toestemming van het Lagerhuis naar Brussel af te reizen en daar de Europese leiders om uitstel van de implementatie van artikel 50 te vragen. Als de EU-top daarmee instemt zou Brexit naar 30 juni verschoven worden.

Onze correspondent in Londen vat de ontwikkelingen tot nu toe samen: