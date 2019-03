’Dak- en thuisloze jongeren een eigen thuis’

Ook een nieuwe instroom van dak- en thuisloze jongeren moet ermee worden voorkomen. De bewindsman coördineert het programma, samen met enkele andere ministeries en onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Ongeveer tien gemeenten gaan er voor eind 2021 voor zorgen dat elke (potentiële) dak- en thuisloze jongere de hulp en ondersteuning krijgt die nodig is. In deze ’pilotgemeenten’ worden alle acties uit het programma direct in de dagelijkse praktijk toegepast.

Blokhuis noemt zijn plan ambitieus, maar hij vindt het ook niet langer kunnen dat ruim 10.000 jongeren nu tussen wal en schip vallen. „Jongeren zien vaak door de bomen het bos niet meer. Ik vind het niet meer dan normaal dat we jonge mensen aan de hand nemen als ze een steuntje in de rug nodig hebben. We kijken mee bij het zoeken van een betaalbare woning, schuldhulpverlening, werk, een opleiding en goede zorg en ondersteuning. Zo verliezen we deze jongeren niet uit het oog; we laten ze pas los als de basis op orde is.”

