Oekraïense vrouw (27) in opvanglocatie Zaandam bevallen van kind: ’Vader keek mee via videoverbinding’

Dat bevestigt Marja Keller, die vlakbij de opvangplekken in de Parkstraat woont en nauw is betrokken bij het reilen en zeilen van de locatie. De moeder en het kind maken het naar omstandigheden goed, zegt Keller. „De bewoners van het gebouw hebben zelf een taxi gebeld. De moeder van de vrouw is speciaal voor de bevalling hiernaartoe gekomen vanuit Kiev. De vader van het jongetje zit nog wel in Oekraïne, maar die heeft een deel van de bevalling kunnen volgen via een videoverbinding.”

Het is de eerste keer dat een bewoner van het Et Buut moeder wordt, zegt Keller. Er wonen op dit moment 26 Oekraïners in het voormalige schoolgebouw, inclusief de baby. Het gaat voor het overgrote deel om vrouwelijke bewoners. De moeder zelf ontvangt kraamzorg vanaf haar verblijfplaats. Er bevindt zich nog een andere zwangere vrouw onder de vluchtelingen die in Et Buut verblijven. Die is uitgerekend over twee maanden, aldus Keller.

Buurtinitiatief

Keller zegt de baby nog niet te hebben gezien. „De moeder houdt zich voorlopig een beetje op de achtergrond. Zijn naam is ook nog niet bekend.” De bewoonster van de Parkstraat klopte samen met haar man aan bij de gemeente Zaanstad met het idee om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in het voormalig schoolgebouw van Et Buut, dat leeg is komen te staan sinds de school is verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Mauritsstraat. De gemeente en andere buurtbewoners steunden de actie, met als gevolg dat de Oekraïners hier voor maximaal twee jaar kunnen verblijven.