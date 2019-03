VVD en D66 flirten met Klaver

Klaas Dijkhoff (VVD), Rob Jetten (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) Ⓒ ANP

Den Haag - VVD en D66 flirten met GroenLinks over steun voor het kabinetsplan om een CO2-heffing voor de industrie in te voeren. Tijdens een klimaatdebat in de Tweede Kamer waren de fractievoorzitters van deze drie partijen in de nationale vergaderzaal al aan het onderhandelen over de opbrengst van de taks.