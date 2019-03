ROTTERDAM - Moeder Linda H. was wel opvallend dichtbij toen haar hulpbehoevende dochters Joëlle en Thirza, een paar jaar na elkaar ogenschijnlijk zelfmoord pleegde. Was zij daar uit moederlijke zorg? Of was haar rol groter? In ieder geval bij dochter Joëlle ziet het Openbaar Ministerie haar als moordenaar, bleek bij de rechtszaak in Rotterdam.