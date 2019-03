Raketten afgevuurd richting Tel Aviv

Israëlische media berichten dat het de eerste keer is sinds 2014 dat Tel Aviv onder vuur is genomen met raketten. Burgemeester Ron Huldai vertelde een televisiezender dat een van de projectielen buiten de stad is neergekomen. De andere raket belandde naar verluidt in zee.

In het gebied gingen sirenes af, maar na ongeveer veertig minuten reed het verkeer weer normaal over de Ayalon-snelweg door Tel Aviv. Het leger zegt nog niet te weten welke groep achter de beschieting zit, maar houdt Hamas verantwoordelijk voor de aanval. Hamas is de dominante organisatie in de Gazastrook.

