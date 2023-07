Klokkenluider in bizarre hoorzitting: FBI heeft ’absoluut’ UFO’s met ’niet-menselijke’ resten

Klokkenluider David Grusch, bekend om eerdere onthullende uitspraken over de Amerikaanse regering en hun vermeende projecten aangaande buitenaards leven, deed de verrassende uitspraken tijdens een hoorzitting van de subcommissie House Oversight over UAP - oftewel: UFO’s. Hij kreeg de vraag of de regering dergelijke voertuigen in bezit heeft. Hij antwoordde: „Absoluut.”

Getuigen

Hij vertelde dat hij gedurende vier jaar meer dan 40 getuigen heeft geïnterviewd, waardoor hij zelfs de exacte locaties zou weten waar de UFO’s worden bewaard. Verder beweerde hij dat sommige gevonden voorwerpen „niet-menselijke ruimtevaartuigen” bevatten. Deze uitspraak is bijzonder, het is namelijk een van de eerste keren dat een getuige onder ede voor het Congres heeft getuigd over mogelijk buitenaards leven. Op de vraag of er dan ook piloten zijn gevonden in deze voertuigen, antwoordde hij: „Bij een aantal van de voertuigen werd biologisch materiaal aangetroffen.” Vervolgens wordt hem gevraagd of dit materiaal menselijk is, waarop hij ontkennend antwoord: „De resten zijn niet menselijk. Dit is de conclusie van meerdere mensen die ik heb gesproken, die nu nog steeds met het project bezig zijn.”

Verdoezelen

Grusch weigerde te zeggen of er iemand gedood was om genoemde UAP’s geheim te houden. Hij stelde wel dat hij „persoonlijk mensen kent die schade of verwondingen hebben opgelopen in pogingen om buitenaardse technologie te verdoezelen of verbergen.” Hij zei dat hij zelf ook te maken heeft gehad met dit soort incidenten, maar kon niet meer zeggen in verband met een lopend onderzoek.