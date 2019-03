De Boeing 737 van Ethiopian Airlines Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Reizigers klagen graag als ze een lange vertraging oplopen of ergens stranden. Vaak terecht, als bijvoorbeeld vliegmaatschappij of reisorganisatie te weinig zichtbaar is om de verplichte opvang en zorg te regelen. Of als ze weigeren om wettelijke compensatie tot 600 euro te betalen.