Miljoenen voor kunstcollectie George Michael

De avondveiling trok online meer dan 12.000 bezoekers uit 27 verschillende landen, naast de bieders bij Christies in Londen en New York. Bijna een kwart van de bieders was nieuw voor het veilinghuis. Alle ingebrachte stukken donderdagavond werden verkocht. De onlineveiling gaat nog door tot vrijdagmiddag. Dan wordt ook de totaalopbrengst bekendgemaakt.

De kunstcollectie van George Michael, die in 2016 overleed, vertegenwoordigt een schat aan kunstwerken van zogenaamde YBA-kunstenaars (jonge Britse kunstenaars), wiens werk hij diep bewonderde en met wie hij een sterke band opbouwde.

