’Steenhouwen is op één na oudste beroep ter wereld’

Het was wel even spannend voor de kinderen, maar ongetwijfeld leerzaam. Ze werden vergezeld door burgemeester Joris Bengevoord. Ⓒ Robert Hoetink

Winterswijk - Ruim 750 leerlingen van basis- en middelbare scholen in en rond Winterswijk beklimmen vanaf deze week via steigers de Jacobskerk in die plaats. Doel is om de leerlingen enthousiast te maken voor het vak van steenhouwer.