Slot Zuylen zoekt een ’kasteelheer’

De beheerder (m/v) mag – en wordt zelfs geacht - op het terrein van het Slot zijn of haar intrek te nemen. De Stichting Slot Zuylen maakt geen onderscheid tussen singles of stellen: een beheerders(echt)paar is welkom.

De sleutelrol in en rond het slot vervullen betekent een functie ’die het werk van de andere vaste medewerkers, de vrijwilligers, de directie en het bestuur mogelijk maakt en ondersteunt’. Daarom wordt onder meer gevraagd om ’een gastvrije instelling, een positieve en flexibele werkhouding met doortastendheid en een can-do mentaliteit’.