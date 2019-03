Marja Pollaert bij de door haarzelf opgebouwde treinbaan. Ⓒ Chantal Pollaert

Utrecht - Een bijzondere primeur dit weekend op de Modeltrein Expo On traXS in het Spoorwegmuseum. Na tien edities van deze prestigieuze beurs, is modelbouwer Marja Pollaert (43) uit Baexem de eerste vrouw die er exposeert. „Het is een eer om hier te staan.”