Doden bij aanslagen op moskeeën Nieuw-Zeeland

De politie heeft drie mannen en een vrouw gearresteerd.

Er zijn meerdere geïmproviseerde explosieven en een bomvest gevonden in de auto's van de verdachten, meldde Mike Bush, commissaris van de Nieuw-Zeelandse politie. Hij sloot meerdere arrestaties niet uit, maar kon niet bevestigen of er nog meer schutters zijn. Ook kon hij nog geen exacte aantallen dodelijke slachtoffers en gewonden noemen. Wel dat er een 'aanzienlijk groot aantal doden is te verwachten'.

Van de eerste schietpartij in de Masjid Al Noor-moskee, waar op dat moment een paar honderd mensen aanwezig waren voor het vrijdagmiddaggebed, heeft de schutter een zeventien minuten durend filmpje online gezet, waarin duidelijk zichtbaar is hoe hij de moskee binnenloopt en wild om zich heen begint te schieten. Later op de dag kwam het bericht dat ook in een moskee in de nabijgelegen wijk Linwood een schutter was binnengedrongen.

Direct na de eerste schietpartij werden overheidsgebouwen en scholen in de directe omgeving van de moskeeën gesloten, pas laat in de middag werden de scholen vrijgegeven en konden de kinderen naar huis. Omwonenden is het dringende advies gegeven tot nader order binnen te blijven. Premier Jacinda Ardern noemde het 'een van de zwartste dagen in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland'.