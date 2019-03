Australische schutter was fitness instructeur

Tarrant postte een video online met bodycambeelden waarop één van de schietpartijen te zien is. Bij de aanslag op moskeeën in Christchurch zijn minstens 49 mensen zijn omgekomen. Er zijn drie mannen en een vrouw gearresteerd, eentje is weer vrijgelaten.

Nieuwe info:

Inwoners van het Australische Grafton zeggen tegen media in dat land dat Brenton bekend stond als fitnessfanaat. Ook deed hij aan atletiektrainingen met kinderen. Zijn voormalige werkgever, Tracey Gray, zegt dat hij een gedreven werknemers was toen hij van 2009-2012 voor haar aan de slag ging als personal trainer bij Big River Squash.

Op Facebook plaatste Tarrant afgelopen jaar nog een bericht dat hij op bezoek was geweest in Pakistan. „Een ongelofelijke plek met de vriendelijkste, zachtaardige en gastvrije mensen van de wereld”.

The Australian is één van de media die delen van de oorspronkelijk zeventien minuten durende video laat zien. Daarop zou Tarrant te zien zijn op weg naar de moskee. Beelden van de schietpartij zelf worden niet gedeeld door Australische en Nieuw-Zeelandse media. De overheid heeft ook opgeroepen dat niet te doen.

De video van de schietpartij zelf wordt wereldwijd offline gehaald, maar is op sommige plaatsen nog wel te zien. Psycholoog Ian Lambie zegt tegen de New Zealand Herald: „Bekijk de video niet. Je loopt alleen maar een trauma op van de beelden.”

Premier Jacinda Ardern zei tijdens een persconferentie dat de gearresteerde mannen en een vrouw niet op de radar stonden bij de politie. Meer wilde ze er niet over zeggen.

Bent u in Christchurch? Mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952