Kim Jong-un wil gesprekken met VS stoppen

Noord-Korea is niet van plan toe te geven aan de eisen van de Verenigde Staten of nog aan te schuiven aan de onderhandelingstafel, meldde Choe tijdens een persconferentie in Pyongyang. Kim Jong-un zal spoedig een officiële mededeling doen over zijn standpunt over de gesprekken met de VS, aldus Tass.

Ook heroverweegt Noord-Korea het besluit om te stoppen met nucleaire testen en raketlanceringen en wil het de proeven weer opstarten tot Washington met concessies komt. Het is geen geheim dat Kim Jong-un wil dat de sancties tegen zijn land worden opgeheven. „Washington heeft een gouden kans laten liggen om van de laatste top een succes te maken”, zei Choe.

Ze noemde de houding van de VS bij de top de instelling van een gangster. „Toch zijn de persoonlijke relaties tussen de twee opperste leiders nog steeds goed en de chemie is op mysterieuze wijze geweldig”, voegde ze er nog wel aan toe.